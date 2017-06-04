Число жертв терактов в Лондоне увеличилось до семи

Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Dominic Lipinski

Число жертв терактов в Лондоне возросло до семи, почти 50 человек ранены, сообщает The Guadrian.

"При теракте погибли семь человек, 48 пострадали. Трое террористов ликвидированы полицией… Расследование идет быстро, мы располагаем значительными ресурсами", – заявила глава Скотланд-Ярда Крессида Дик на пресс-конференции.

В результате атак пострадали и иностранные граждане – один австриец и четверо французов, один из которых находится в тяжелом состоянии. Дик также отметила, что в ближайшие дни полиция увеличит количество вооруженных патрулей на улицах Лондона.

Вечером в субботу, 3 июня, микроавтобус сбил пешеходов на Лондонском мосту, спустя несколько минут произошло нападение на рынке Боро. Свои соболезнования в связи со случившимся выразили мировые лидеры, в том числе Владимир Путин.