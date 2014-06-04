В ЗАО нашли авто, на котором могли уехать убийцы капитана полиции

В ЗАО проверяют авто, на котором мог скрыться убийца полицейского

Сотрудники полиции проверяют подозрительный автомобиль на Озерной улице, на котором, предположительно, скрылись убийцы капитана МВД, сообщает телеканал "Москва 24".

По словам очевидцев, машина появилась там 4 июня, и в течение дня к ней никто не подходил. При этом черный внедорожник раньше никогда не приезжал в тот квартал.

Напомним, убийство произошло в ночь на 4 июня на Домостроительной улице. Неизвестные расстреляли начальника службы участковых по Ново-Переделкино.

По предварительным данным, подозреваемые скрылись с места происшествия на двух автомобилях. Для их розыска и задержания на территории города проводятся мероприятия, предусмотренные планом "Перехват".

В настоящее время рассматриваются различные версии произошедшего, эксперты не исключают, что мотивом преступления стала профессиональная деятельность убитого.