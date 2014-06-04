Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 июня 2014, 17:01

Происшествия

В ЗАО нашли авто, на котором могли уехать убийцы капитана полиции

В ЗАО проверяют авто, на котором мог скрыться убийца полицейского

Сотрудники полиции проверяют подозрительный автомобиль на Озерной улице, на котором, предположительно, скрылись убийцы капитана МВД, сообщает телеканал "Москва 24".

По словам очевидцев, машина появилась там 4 июня, и в течение дня к ней никто не подходил. При этом черный внедорожник раньше никогда не приезжал в тот квартал.

Ссылки по теме


Напомним, убийство произошло в ночь на 4 июня на Домостроительной улице. Неизвестные расстреляли начальника службы участковых по Ново-Переделкино.

По предварительным данным, подозреваемые скрылись с места происшествия на двух автомобилях. Для их розыска и задержания на территории города проводятся мероприятия, предусмотренные планом "Перехват".

В настоящее время рассматриваются различные версии произошедшего, эксперты не исключают, что мотивом преступления стала профессиональная деятельность убитого.

следствие проверки подозрительные автомобили оперативники

Главное

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика