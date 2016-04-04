На стройке в Одинцовском районе нашли человеческие кости

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

В Одинцовском районе на стройке строители нашли человеческие кости, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Во время земляных работ на территории стройплощадки санатория имени Герцена строители обнаружили скелет человека. Кости были изъяты судмедэкспертами для проведения экспертизы.

В настоящее время полиция пытается установить личность погибшего. Впрочем специалисты пока затрудняются назвать причину смерти и время гибели человека.

Напомним, месяц назад в канализационном коллекторе в Химках сотрудники правоохранительных органов обнаружили скелет человека. По предварительным данным, останки пролежали в коллекторе порядка трех лет. Правоохранители начали расследование.