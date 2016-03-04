Начальника Казанского вокзала могли подставить

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Начальника Казанского вокзала Москвы Сергея Донецкого, подозреваемого в получении взятки, могли подставить. Такое мнение высказал адвокат подозреваемого Людмила Айвар, сообщает ТАСС.

"Есть предположение, что когда Донецкий пришел на эту должность, он начал бороться с нелегальными таксистами, ларьками, "спайсами". Естественно, когда он все это убрал с территории вокзала, это кому-то не понравилось", – отметила она.

Айвар настаивает о невиновности подзащитного. Она утверждает, что Донецкий никаких денег не видел и не брал. "Некий человек пришел к нему в приемную и оставил 29 февраля конверт, который лежал у секретаря. Спустя 3 дня сотрудники полиции пришли в приемную, нашли и вскрыли конверт при нем", – подчеркнул адвокат.

Обвинение Донецкому пока не предъявили, и защита будет просить об отсрочке на 72 часа из-за отсутствия документов с характеристикой подозреваемого.

По версии следствия, не позднее Донецкий требовал от арендатора торговых площадей на Казанском вокзале ежемесячно передавать ему нескольких десятков тысяч рублей, а взамен обещал покровительство. В своем служебном кабинете он получил очередное незаконное денежное вознаграждение, после чего был задержан с поличным.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по делу.