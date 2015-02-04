Задержан экс-гендиректор компании, похитивший полмиллиона рублей

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В центре Москвы задержали бывшего гендиректора компании, который похитил у фирмы полмиллиона рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России.

3 февраля с заявлением в полицию обратился представитель одной из столичных компаний. Он рассказал, что кто-то использовал ключи доступа к специальной системе фирмы, списал деньги со счета организации и перевел их на свой счет.

В итоге полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался 32-летний житель Московской области. Ранее задержанный был генеральным директором ограбленной фирмы и имел ключи доступа к программе с финансовой информацией компании.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Теперь мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее в столице завершилось расследование уголовного дела в отношении руководителя одного из образовательных учреждений. Женщине предъявлено обвинение в мошенничестве на 2,8 миллиона рублей. Со счетов организации в период с 2006 по 2012 года похитили крупную сумму денег.

В ходе расследования удалось установить, что деньги похитила руководитель образовательного центра. Женщина оформила несколько зарплатных карт на сотрудников, которые на самом деле не работали в организации. Поступавшую на открытые счета зарплату она обналичивала и тратила в личных целях.