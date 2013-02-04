Дворник, травмировавший школьника, освобожден в зале суда

Суд прекратил дело в отношении дворника, который травмировал школьника

Зюзинский суд Москвы прекратил уголовное дело в отношении дворника Бахрома Хуррамова, которого обвиняли в причинении травмы школьнику. Дело закрыто в связи с примирением сторон, а Хуррамов освобожден из-под стражи в зале суда.

Закрыть дело просила мать пострадавшего мальчика. У нее нет материальных и моральных претензий к мигранту из Узбекистана. В свою очередь узбекская диаспора готова выплатить семье школьника компенсацию в 50 тысяч рублей.

Напомним, инцидент с участием дворника и группы подростков произошел 6 января в районе Южное Бутово. По словам одного из школьников, он с товарищами играл в снежки, случайно попал снежком в дворника, после чего тот погнался за ними, сломал лопату и кинул черенком в сторону детей. Обломок попал в голову 12-летнему школьнику, который в результате получил сотрясение мозга и перелом челюсти.

Сам Хуррамов утверждает, что неоднократно подвергался оскорблениям со стороны подростков. По его словам, они кидали в него не снежки, а бутылки. Жильцы дома, где работал дворник, написали коллективное письмо с положительной характеристикой на Хуррамова.