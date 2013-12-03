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03 декабря 2013, 09:47

Следствие

На Новом Арбате букмекеры зарабатывали на петухах, крысах и насекомых

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные правоохранители провели обыски в офисе букмекерской конторы на Новом Арбате в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела по статье "Мошенничество". В результате обнаружены и изъяты восемь компьютеров, содержащих информацию о проведении азартных игр.

Также правоохранители нашли предметы и документы, имеющие значение для расследования дела.

"В подвальном помещении букмекерской конторы оперативники обнаружили клетки с петухами, крысами и инсектариумы с насекомыми. Предположительно, данных животных и насекомых использовали для проведения азартных игр на деньги", - отметили в ГУ МВД по Москве.

Установлено, что в подвальном помещении ресторана букмекерской конторы в антисанитарных условиях проживали сотрудники организации.

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