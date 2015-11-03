ДНК-экспертизу останков жертв крушения A321 проведут в Москве

Фото: ТАСС/Денис Вышинский

Генетическую экспертизу останков погибших в авиакатастрофе самолета A321 в Египте проведут в Москве. Об этом сообщает телеканал "Москва 24" .

"Продолжается процедура опознания тел погибших. Отобранные образцы для проведения генетических экспертиз сегодня будут направлены в российский Центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава России", – цитирует "Интерфакс" представителя Минздрава Олега Салагая.

Он также отметил, что 288 родственникам погибших в авиакатастрофе оказана медицинская помощь, психологическая помощь – 345.

"Основными причинами обращений являлись состояния, связанные с реакциями на стрессовое воздействие, а также ухудшение течения гипертонической болезни. Медицинская помощь оказана амбулаторно, госпитализация не потребовалась", – сказал Салагай.

Отметим, что сегодня сегодня в аэропорт Пулково прибыл второй борт с телами погибших. Как сообщают в МЧС, опознано уже девять тел погибших в авиакатастрофе.

Напомним, утром 31 октября на территории Синайского полуострова произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 224 человек. Через 30 минут после взлета с радаров пропал лайнер Airbus А321 компании "Когалымавиа", совершавший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург. Самолет начал стремительно терять высоту и вскоре столкнулся с землей.

В результате трагедии никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не выжил. В настоящее время ведется расследование причин аварии.

В числе наиболее вероятных версий: разрушение самолета в воздухе из-за технической неисправности и падение лайнера из-за попадания в него ракеты, выпущенной участниками запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".