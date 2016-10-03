Форма поиска по сайту

03 октября 2016, 17:53

Происшествия

СК завел дело после потери зрения у пациентов столичной клиники

Следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело после потери зрения нескольких пациентов столичной клиники, сообщает пресс-служба ведомства.

Дело заведено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

По версии следствия, в сентябре 2016 года в помещении операционной клиники глазных болезней на улице Суворова одиннадцати пациентам сделали укол, в результате которого у них наступила частичная потеря зрения.

Телеканал "Москва 24" со ссылкой на слова врачей-офтальмологов отмечал, что препарат, предположительно, ставший причиной потери зрения, не был одобрен Минздравом.

В рамках уголовного дела назначены судебно-экспертные исследования. Кроме того, следователи допрашивают сотрудников и должностных лиц клиники, ответственных за приобретение и хранение лекарства.

Потерявшие зрение пациенты уже прооперированы, врачи отмечают "хорошую динамику" выздоровления.

