СК завел дело после потери зрения у пациентов столичной клиники

Следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело после потери зрения нескольких пациентов столичной клиники, сообщает пресс-служба ведомства.
Дело заведено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Телеканал "Москва 24" со ссылкой на слова врачей-офтальмологов отмечал, что препарат, предположительно, ставший причиной потери зрения, не был одобрен Минздравом.
В рамках уголовного дела назначены судебно-экспертные исследования. Кроме того, следователи допрашивают сотрудников и должностных лиц клиники, ответственных за приобретение и хранение лекарства.
Потерявшие зрение пациенты уже прооперированы, врачи отмечают "хорошую динамику" выздоровления.
