Фотографа Дениса Синякова официально обвинили в пиратстве

Фотографа Дениса Синякова обвинили в пиратстве

Фотографу Денису Синякову, который был на судне Greenpeace "Арктик Санрайз" в Печорском море у платформы "Приразломная", предъявлено обвинение в пиратстве. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

Максимальным наказанием по обвинению в пиратстве, которое совершено организованной группой, может стать 15 лет тюремного заключения.

Напомним, 18 сентября экологи, среди которых был фотограф Денис Синяков, попытались высадиться на нефтедобывающую платформу "Приразломная", чтобы провести там акцию против освоения Арктики. Однако "зеленым" помешали пограничники.

Фотограф был задержан вместе с остальными членами экипажа судна "Арктик Санрайз", которых на тот момент было 30 человек (28 активистом Greenpeace и два журналиста - Денис Синяков и видеооператор Кирон Брайан из Великобритании). Всем им предъявлены обвинения по статье "пиратство". Синяков, ранее сотрудничавший с агентствами Reuters, France-Presse, "Коммерсантъ" и другими, работал с Greenpeace последние два года.