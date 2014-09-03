На юге Москвы задержан подозреваемый в убийстве из ревности

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В Москве задержали мужчину, который подозревается в убийстве на почве ревности, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По версии следствия, 2 сентября 2014 года обвиняемый находился на Замоскворецкой овощной базе в компании своей жены и знакомого.

Вспыхнула ссора, и мужчина, приревновав супругу к приятелю, многократно ударил его ножом. После этого обвиняемый нанес ранения и своей жене, которую отправили в больницу.

Возбуждено уголовное дело по статьям убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Напомним, ранее M24.ru сообщало, что в Зеленограде мужчина застрелился после того, как зарезал свою жену во время ссоры.

Сын погибших на время вышел из дома, а когда вернулся, то не смог открыть дверь. Он вызвал спасателей, которые, взломав дверь, обнаружили в квартире два тела - женщины с ножевыми ранения и мужчины с огнестрельным.