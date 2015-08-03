Форма поиска по сайту

03 августа 2015

Суд арестовал счет экс-главы РОСНАНО Меламеда

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Суд в Москве арестовал счет бывшего главы РОСНАНО Леонида Меламеда с 227 миллионами рублей, открытый для возмещения ущерба по его делу, сообщает МИА "Россия сегодня".

Обвиняемый открыл счет по согласованию со следователем. Сумма, которая находится в банке, равна предполагаемому ущербу.

По словам адвоката Меламеда Руслана Кожуры, если суд определит, что преступление было совершено, то эти деньги взыщут в пользу потерпевшего. Вину фигурант не признает, но ранее он заявлял, что готов возместить ущерб.

По версии следствия, в 2007 и 2009 годах Меламед, являясь совладельцем инвестиционно-финансовой корпорации "Алемар", заключил договоры между этой компанией и "Роснанотехом", причем в услугах фирмы корпорация не нуждалась.

В итоге в течение полугода были незаконно перечислены более 220 миллионов рублей.

По делу РОСНАНО дал показания нынешний руководитель компании Анатолий Чубайс. По его словам, у корпорации нет оснований полагать, что компании нанесен ущерб. Он отметил, что "Алемар" был отобран как победитель на конкурсе, а причастные к подписанию договора действовали в соответствии с законом.

Следствие уже предъявило обвинение фигурантам - бывшим руководителям РОСНАНО Леониду Меладмеду и финдиректору компании Святославу Понурову.

Они обвиняются по статье "Растрата в особо крупном размере". Им может грозить до 10 лет колонии со штрафом до миллиона рублей. Оба фигуранта дела арестованы до начала сентября.

