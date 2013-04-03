МИД заявляет о нестыковках в документах о гибели Максима Кузьмина

Фото: ИТАР-ТАСС

Министерство иностранных дел России заявляет о нестыковках в документах следствия по установлению причины гибели в США Максима Кузьмина.

Как сообщил уполномоченный МИД по вопросам прав человека Константин Долгов, на теле ребенка были обнаружены более 30 ушибов и ссадин в разных стадиях заживления.

По словам усыновителей, у мальчика были серьезные "проблемы с поведением", сопровождавшиеся приступами гнева, во время которых он якобы бился головой о стену. Из документов следует, что по этому поводу приемные родители обращалась к врачу, который при повторном обращении засвидетельствовал на теле мальчика гораздо больше ссадин и ушибов, чем в первый раз.

В результате Кузьмину был назначен психотропный препарат рисперидон, используемый для лечения шизофрении. На четвертый день принятия этого лекарства у мальчика случился приступ удушья.

"Чтобы "спасти" его, приемная мать применила "прием Геймлиха" – сначала "детский" (положила на колено и била по спине), а потом "взрослый", нанося удары "кулаком в живот под ребра, - сообщил Долгов. - Как ни странно, в отчетах отсутствует заключение, могли ли эти действия спровоцировать разрыв брыжейки, который, по мнению патологоанатомов, впоследствии стал причиной смерти ребенка".

Напомним, о смерти в Техасе трехлетнего мальчика из России стало известно 18 февраля. Власти Техаса объявили на основании медэкспертизы, что смерть Максима не связана с насилием.