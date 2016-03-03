СК возбудил уголовное дело по факту посадки самолета на Ярославском шоссе

Следователи возбудили уголовное дело по факту аварийной посадки легкомоторного самолета на Ярославского шоссе, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

По версии следствия, 23 января частный легкомоторный самолет СТ-23 "Вильга 35А" совершал обзорный полет над территорией Сергиево-Посадского. У самолета закончилось топливо, в результате чего воздушное судно осуществило аварийную посадку на разделительное ограждение 63-го километра автодороги М8 "Москва-Ярославль". При жесткой посадке самолет получил значительные повреждения.

После произошедшего пилот скрылся и до сих пор не выходил на связь со следствием. В результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

В Подмосковье легкомоторный самолет совершил аварийную посадку

После инцидента в администрации Сергиево-Посадского района заявили, что пилот совершал учебный полет на легкомоторном самолете, который приписан к аэродрому возле деревни Вихрево. На втором круге у летательного аппарата якобы отказал двигатель, и пилот был вынужден совершить экстренную посадку на федеральную трассу.

Позднее стало известно, что самолета отсутствовали регистрационные знаки.