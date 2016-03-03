Задержан укусивший за ухо и обливший кипятком соседа мужчина

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Московская полиция задержала 33-летнего мужчину, который в ссоре с соседом укусил его за ухо и облил кипятком.

"Накануне в полицию обратился 48-летний мужчина, который рассказал, что в подъезде одного из домов на Большой Сухаревской площади он поссорился с соседом. В результате ссоры сосед облил его кипятком и укусил за ухо. Пострадавший с ожогами 1, 2, 3 степени лица и шеи, а также с укушенной раной уха был доставлен в больницу", – цитирует Агентство "Москва" источник в правоохранительных органах.

По подозрению в этом преступлении был задержан 33-летний мужчина. Выяснилось, что он ранее был судим за убийство и проходил принудительное лечение. С подозреваемого взята подписка о невыезде.

Уголовное дело возбуждению по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».