СК возбудил уголовное дело в отношении лидера "Правого сектора" Яроша

Дмитрий Ярош. Фото: ИТАР-ТАСС

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Дмитрия Яроша, лидера украинского "Правого сектора". Он обвиняется в призывах к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, осуществленных с использованием средств массовой информации. Об этом в понедельник, 3 марта, сообщает пресс-служба российского Следственного комитета.

"Дело возбуждено по двум статьям - публичные призывы к экстремизму и публичные призывы к терроризму", - сказал В.Маркин. Следствие считает, что Ярош в своих выступлениях пропагандирует экстремистские и террористические действия на территории России.

В ближайшее время сотрудники СКР собираются ходатайствовать о заочном заключении лидера организации "Правый сектор" под стражу. Позже Ярош будет объявлен в международный розыск.