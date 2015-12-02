Осужденная за кражу собаки-поводыря обжаловала приговор

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Зоозащитница Виктория Павленко, получившая 1,5 года колонии за кражу собаки-поводыря у слепой певицы Юлии Дьяковой, обжаловала приговор. Об этом m24.ru сообщил адвокат Юрий Ларин.

"Моя подзащитная подала апелляционную жалобу на приговор Гагаринского суда Москвы и просит отменить обвинительный приговор", – заявил адвокат. Следовательно, приговор в отношении Виктории Павленко еще не вступил в законную силу.

Стоит отметить, что это не последняя жалоба в деле, которую намерена подать защита осужденной. Как утверждает адвокат, ему вместе с Викторией Павленко до сих пор не предоставили протокол судебного заседания.

Трехдневный срок, определяемый для этого законодательством, закончился 26 ноября. На основе протокола судебного заседания Виктория Павленко планирует написать итоговую жалобу на приговор, подкрепленную протоколом судебного заседания.

На сегодняшний день Виктория Павленко содержится в столичном следственном изоляторе № 6.

Напомним, Гагаринский суд Москвы 23 ноября приговорил зоозащитницу Викторию Павленко к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима. Из приговора следует, что Павленко не признала вину в краже и заявила, что лишь хотела помочь собаке.

По ее словам собака плохо выглядела, а она была убеждена, что лабрадор не является поводырем, а потерпевшая не является хозяйкой собаки.

Суд установил, что возле метро "Профсоюзная" подсудимая, воспользовавшись беспомощным состоянием слепой певицы Юлии Дьяковой, из корыстных побуждений похитила собаку-поводыря породы лабрадор.

Гособвинение просило для Виктории Павленко два года лишения свободы в колонии общего режима. Защита настаивала на полном оправдании обвиняемой. Потерпевшая просила заявляла, что к подсудимой можно применить условное наказание.