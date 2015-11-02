Форма поиска по сайту

Новости

Новости

02 ноября 2015, 19:50

Происшествия

"Бог Кузя" стал фигурантом еще одного уголовного дела

"Богу Кузе" предъявили еще одно обвинение

Лидер секты "бога Кузи" Андрей Попов стал фигурантом еще одного уголовного дела, сообщили m24.ru в пресс-службе столичной полиции.

Глава организации, обвинявшийся в мошенничестве в крупном размере, теперь фигурант дела о "Создании организации, посягающей на личность и права граждан".

Напомним, Попов и ряд его ближайших помощников были задержаны сотрудниками московской полиции 10 сентября. В рамках расследования дела были проведены обыски в семи квартирах, в которых было обнаружено около 43 миллионов и свыше 100 тысяч долларов, а также персональные компьютеры и тетради, содержащие информацию о противоправной деятельности членов секты.

Также в квартирах были обнаружены экзотические животные. Четырех рептилий из коллекции "бога Кузи" готов принять столичный зоопарк.

Секта "бога Кузи" – незарегистрированная религиозная организация, действующая в России около 15 лет. Лидером общины является Андрей Попов, ранее также известный как "епископ Роман". Секта активно применяет телесные наказания. Поощряется причинение зла "неверным", которых сторонники "бога Кузи" называют "демонами".

следствие уголовные дела секты бог Кузя

