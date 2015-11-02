"Бог Кузя" стал фигурантом еще одного уголовного дела

"Богу Кузе" предъявили еще одно обвинение

Лидер секты "бога Кузи" Андрей Попов стал фигурантом еще одного уголовного дела, сообщили m24.ru в пресс-службе столичной полиции.

Глава организации, обвинявшийся в мошенничестве в крупном размере, теперь фигурант дела о "Создании организации, посягающей на личность и права граждан".

Напомним, Попов и ряд его ближайших помощников были задержаны сотрудниками московской полиции 10 сентября. В рамках расследования дела были проведены обыски в семи квартирах, в которых было обнаружено около 43 миллионов и свыше 100 тысяч долларов, а также персональные компьютеры и тетради, содержащие информацию о противоправной деятельности членов секты.

Также в квартирах были обнаружены экзотические животные. Четырех рептилий из коллекции "бога Кузи" готов принять столичный зоопарк.

Секта "бога Кузи" – незарегистрированная религиозная организация, действующая в России около 15 лет. Лидером общины является Андрей Попов, ранее также известный как "епископ Роман". Секта активно применяет телесные наказания. Поощряется причинение зла "неверным", которых сторонники "бога Кузи" называют "демонами".