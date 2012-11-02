МВД РФ завершило расследование дела Магнитского

Сергей Магнитский. Фото: ИТАР-ТАСС

Следственный департамент МВД РФ завершил расследование посмертного уголовного дела в отношении аудитора фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского, который погиб в СИЗО.

Дело было завершено 2 ноября, сообщили ИТАР-ТАСС в британском фонде. В ближайшее время дело будет отправлено прокурору для подписания обвинительного заключения.

В Hermitage отметили, что уголовное дело велось с грубейшими процессуальными нарушениями и добавили, что адвокатам стороны защиты запретили знакомиться с материалами дела, в попытке скрыть новые нарушения. МВД РФ эту информацию никак не прокомментировало.

Магнитский был задержан оперативниками управления по налоговым преступлениям ГУВД Москвы 24 ноября 2008 года. В течение 11 месяцев Сергей Магнитский находился в СИЗО "Бутырка", а 16 ноября 2009 года скончался в СИЗО "Матросская тишина". Смерть юриста в изоляторе вызвала большой общественный резонанс. По одним данным Магнитский скончался от сердечного приступа, по другим - смерть вызвал запущенный панкреатит, переросший в панкреонекроз (отказ работы поджелудочной железы).

Следствие заподозрило, что в гибели Магнитского виновны тюремные врачи и администрация "Бутырки". Против бывшего замглавы СИЗО "Бутырка" Дмитрия Кратова возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей.

Гибель Магнитского в СИЗО стала обсуждаемым событием и за рубежом. Был составлен список чиновников, которых американские и английские власти подозревали в причастности к гибели Магнитского. Первые сообщения о существовании британского "списка Магнитского" появились в СМИ еще в октябре 2011 года. Тогда британское посольство опровергло информацию. Также "список Магнитского" был составлен в США. В него входит 60 человек. Американское правительство собирается ввести визовые санкции в отношении фигурантов списка на законодательном уровне.

30 ноября 2009 года уголовное дело в отношении Магнитского было прекращено в связи с его смертью. Однако затем расследование возобновили по указанию Генпрокуратуры РФ, основываясь на решении Конституционного суда России. Родственники погибшего юриста выступили категорически против и обжаловали решение, однако районный, а затем и Московский городский суд подтвердили законность возобновления уголовного преследования.