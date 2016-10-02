Задержанным за нападение на синагогу оказался концертмейстер

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Мужчиной, задержанным за нападение на столичную синагогу, оказался концертмейстер православного вуза, сообщает ТАСС.

Врачи скорой помощи доставили его из отдела полиции в психоневрологическую больницу для обследования, так как хулиган состоит на учете в диспансере. По итогам проверки будет решен вопрос о том, заключать ли его под стражу.

Инцидент произошел вечером 1 октября. Мужчина ворвался в синагогу в Большом Спасо-Глинищевском переулке, у него была канистра с горючей жидкостью и травматический пистолет. Нападавший ранил одного из сотрудников охраны в голову и грудь. Подоспевшие на место происшествия другие охранники задержали хулигана.

Пострадавший от выстрела охранник госпитализирован, по факту нападения возбуждено уголовное дело.