Подозреваемый в квартирных кражах задержан на востоке столицы

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Полиция в ВАО задержала 28-летнего уроженца Средней Азии по подозрению в квартирных кражах, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Сообщение о квартирной краже поступило от 67-летней жительницы одного из домов на Шоссе Энтузиастов. По словам потерпевшей, вернувшись утром от родственников, она обнаружила в квартире беспорядок и пропажу денег.

Подозреваемый был задержан на Фестивальной улице. По версии следствия, злоумышленник проник в квартиру потерпевшей через окно, забравшись по газовой трубе на второй этаж.

Установлена причастность задержанного еще как минимум к четырем аналогичным эпизодам противоправной деятельности. Общая сумма ущерба от его действий превысила 500 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.