Двойника Димы Билана задержали за торговлю кокаином

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Сотрудники угрозыска задержали в кафе в ЦАО мужчину, у которого было при себе 112 грамм кокаина, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Дома у подозреваемого в сбыте наркотика нашли еще 790 грамм порошка, который отправили на экспертизу. Задержание произошло в рамках операции "Мак".

На фигуранта – предположительно, участника ОПГ – завели дело по статье "(Незаконный сбыт наркотических средств". В настоящее время устанавливаются остальные участники банды.

По данным СМИ, задержанный – двойник певца Димы Билана. Пародиста арестовали на два месяца.