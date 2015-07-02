Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июля 2015, 13:01

Происшествия

Двойника Димы Билана задержали за торговлю кокаином

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Сотрудники угрозыска задержали в кафе в ЦАО мужчину, у которого было при себе 112 грамм кокаина, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Дома у подозреваемого в сбыте наркотика нашли еще 790 грамм порошка, который отправили на экспертизу. Задержание произошло в рамках операции "Мак".

На фигуранта – предположительно, участника ОПГ – завели дело по статье "(Незаконный сбыт наркотических средств". В настоящее время устанавливаются остальные участники банды.

По данным СМИ, задержанный – двойник певца Димы Билана. Пародиста арестовали на два месяца.

Сайты по теме


следствие наркотики спецоперации кокаин

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика