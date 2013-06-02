У мэра Махачкалы Амирова нашли тяжелое заболевание

Адвокат Амирова заявил о тяжелой болезни подзащитного

Защищать мэра Махачкалы Саида Амирова, подозреваемого в убийстве высокопоставленного следователя, взялся личный адвокат известного криминального авторитета Япончика.

Он сразу же объявил, что его подзащитный серьезно болен - у него якобы тяжелая форма сахарного диабета.

Напомним, по версии следствия, Амиров в декабре 2011 года организовал убийство и.о. руководителя следственного отдела СК по Советскому району Махачкалы Арсена Гаджибекова. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Организация посягательства на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование".

В воскресенье, 2 июня, Басманный суд арестовал Амирова на два месяца. В столицу его этапировали накануне.

Одновременно прошли обыски в его администрации и доме. По этому делу задержаны еще 10 человек, в том числе племянник мэра. Сам Амиров свою вину полностью отрицает.