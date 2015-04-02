Причиной крушения траулера могло стать столкновение с препятствием – СК

СК России взял под контроль расследование дела о крушении траулера

Наиболее вероятной причиной крушения траулера "Дальний Восток" в Охотском море, при котором погибли 54 человека, могло стать столкновение с препятствием, сообщает пресс-служба СКР.

В ближайшее время следователи планируют опросить членов экипажа и руководство компании–судовладельца для выяснения обстоятельств и причин произошедшего. В СК рассматривают все возможные версии крушения.

Кроме того, в Следственном комитете уже возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Напомним, около 4 часов утра в Охотском море, в 300 километрах от Магадана затонул большой автономный морозильный траулер "Дальний Восток".

На борту находилось 132 человека, 78 из которых – россияне, остальные - граждане Мьянмы, Вануату, Латвии и Украины.

Спасти удалось 63 человека, 54 погибли, еще 15 человек в настоящее время ищут. В поиске принимают участие 26 рыболовных судов, которые находятся в зоне крушения. Также на месте работают около тысячи спасателей.

На место случившегося для эвакуации вылетел вертолет МЧС. Специалисты Пожарно-спасательного центра (ПСЦ) Магаданской области, медики областной больницы, Центра медицины катастроф и спасатели МЧС готовы к приему пострадавших.