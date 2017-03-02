Мара Багдасарян призналась в приобретении поддельного больничного листа

Стритрейсерша Мара Багдасарян, призналась в подделке больничного листа, передает "Интерфакс". Обвиняемая попросила рассмотреть ее дело в особом порядке, сообщили в прокуратуре Москвы.

Согласно особому порядку рассмотрения дела, человек, признавший свою вину, получает две трети от положенного срока, пояснил адвокат девушки.

Московская прокуратура утвердила обвинительный акт в отношении Мары Багдасарян и направила дело мировому судье судебного участка № 77 района Сокол. Обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По версии следствия, Багдасарян купила поддельный листок нетрудоспособности, когда суд назначил ей обязательные работы. Больничный, выданный на ее имя врачом одной из московских поликлиник, обвиняемая предъявила 8 февраля судебному приставу и работнику ГБУ "Жилищник" района Сокол, чтобы избежать работы по уборке придомовой территории.

Мара Багдасарян

находилась в джипе сына замглавы "Лукойла" Руслана Шамсуарова во время нашумевшей гонки с полицией . В рамках этого дела за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции ей назначили административный арест на 10 суток.

Затем Багдасарян задержали на Ленинском проспекте за парковку автомобиля на тротуаре. Как выяснилось, девушка неоднократно нарушала правила дорожного движения, за что привлекалась к административной ответственности.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что за Багдасарян числятся в общей сложности 72 неоплаченных штрафа за нарушение ПДД. Их общая сумма составила 183 тысячи рублей. Багдасарян приговорили к 600 часам обязательных работ и назначили 24 дня административного ареста, которые она уже провела в СИЗО.

Позже гонщица уклонилась от выполнения обязательных работ, за что была арестована на 15 суток.

Прокуратура направила в суд иск о пожизненном лишении водительских прав Мары Багдасарян, ссылаясь на наличие медицинских противопоказаний. Он будет рассмотрен 21 марта.

