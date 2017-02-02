Руководство столичной фирмы не выплатило более 97 млн рублей налога

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Следователи завели уголовное дело против руководства строительной компании. Управленцев подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 97 миллионов рублей, сообщает ТАСС.

Как рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, с 2012 по 2014 год члены руководства фирмы, отвечающие за ее финансово-хозяйственную деятельность, внесли ложные сведения в бухгалтерскую отчетность. Недостоверные данные они передали в налоговую инспекцию.

Управленцы использовали реквизиты фиктивной организации при заключении договоров с контрагентами, чтобы уклоняться от уплаты сборов.

Начальник пресс-службы московской полиции Александр Князев добавил, что факт неуплаты налогов выявили оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.

Руководству строительной компании может грозить до шести лет лишения свободы.