"Когалымавиа" планирует поэтапно приостанавливать полеты

"Когалымавиа" будет поэтапно приостанавливать эксплуатацию самолетов

Авиакомпания "Когалымавиа" намерена поэтапно приостанавливать эксплуатацию своих воздушных судов, сообщает телеканал "Москва 24".

"В "Когалымавиа" проходит внеплановая проверка Ространснадзора, которая необходима исходя из сложившейся ситуации. Проверка проводится в рабочем режиме. Со стороны авиакомпании оказывается всесторонняя поддержка надзорным органам.

В рамках проверки получено инспекторское предписание, согласно которому поэтапно мы будем приостанавливать эксплуатацию воздушных судов для оценки рисков поддержания приемлемого уровня безопасности, в соответствии с действующей системой управлениям безопасности полётов в авиакомпании.

Деятельность авиакомпании не останавливается, все рейсы выполняются в полном объеме и штатном режиме", – сказал представитель перевозчика.

Напомним, 1 ноября 2015 года в России объявлен днем траура в связи с катастрофой российского самолета, произошедшей в Египте. Соответствующий указ накануне подписал Владимир Путин.

"В день траура на всей территории страны приспустить государственные флаги России. Предложить учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура.

Правительству России совместно с органами государственной власти субъектов принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших", – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Россия скорбит по жертвам авиакатастрофы на Синайском полуострове

Утром 31 октября на территории Синайского полуострова произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 224 человек. Через 30 минут после взлета с радаров пропал лайнер Airbus А321 компании "Когалымавиа", совершавший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург. Самолет начал стремительно терять высоту и вскоре столкнулся с землей.

Официальные версии о том, что послужило причиной крушения российского лайнера, еще не озвучивались. Однако уже сообщалось о технических неполадках самолета: до взлета экипаж жаловался на проблемы с двигателем, а после – с радиостанцией.

Ассоциация туристических операторов России опубликовала список членов экипажа и пассажиров лайнера А321, рухнувшего в Египте. Всего на борту воздушного судна находились 224 человека: 217 пассажиров и 7 членов экипажа. При этом посольство России в Египте сообщило, что на борту было не 217, а 212 пассажиров.

Копия перечня погибших доступна по ссылке.