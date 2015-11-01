Экипаж А321 успешно прошел медосмотр перед вылетом в Египет – прокуратура

Эксперты назвали основные версии крушения Airbus А321

Качество топлива, которым был заправлен российский Airbus А321, соответствовало всем установленным требованиям, сообщила в интервью телеканалу "Россия 24" представитель транспортной прокуратуры России Майя Иванова.

"Приволжской транспортной прокуратурой организовано исследование проб авиатоплива, которым заправлялся Airbus А321. Сейчас мы можем сказать, что качество топлива соответствует всем установленным требованиям", – подчеркнула Майя Иванова.

Она добавила, что экипаж потерпевшего катастрофу в Египте аэробуса перед вылетом прошел медосмотр, никаких нареканий к состоянию здоровья пилотов и бортпроводников у медиков не возникло.

"Экипаж прошел медицинский осмотр перед вылетом в Шарм-эль-Шейх, и их (пилотов и бортпроводников) признали годными к полету", – отметила Иванова.

Однако, по ее словам, технический осмотр воздушного судна в Самаре перед вылетом в Египет не проводился. "Производится он только по запросу авиакомпании или экипажа", – уточнила представитель прокуратуры.

Напомним, 1 ноября 2015 года в России объявлен днем траура в связи с катастрофой российского самолета, произошедшей в Египте. Соответствующий указ накануне подписал Владимир Путин.

"В день траура на всей территории страны приспустить государственные флаги России. Предложить учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура.

Хронология событий после крушения Airbus A321 в Египте

Правительству России совместно с органами государственной власти субъектов принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших", – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Утром 31 октября на территории Синайского полуострова произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 224 человек. Через 30 минут после взлета с радаров пропал лайнер Airbus-321 компании "Когалымавиа", совершавший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург. Самолет начал стремительно терять высоту и вскоре столкнулся с землей.

Официальные версии о том, что послужило причиной крушения российского лайнера, еще не озвучивались. Однако уже сообщалось о технических неполадках самолета: до взлета экипаж жаловался на проблемы с двигателем, а после – с радиостанцией.

Ассоциация туристических операторов России опубликовала список членов экипажа и пассажиров лайнера А-321, рухнувшего в Египте. Всего на борту воздушного судна находились 224 человека: 217 пассажиров и 7 членов экипажа. При этом посольство России в Египте сообщило, что на борту было не 217, а 212 пассажиров.

Копия перечня погибших доступна по ссылке.