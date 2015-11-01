Проверка "Когалымавиа" продлится до декабря

Проверка авиакомпании "Когалымавиа" продлится 20 рабочих дней, до 30 ноября, сообщает телеканал "Москва 24" со ссылкой на представителя Ространснадзора.
Добавим, что страховая компания "Инносстрах" создала оперативный штаб в связи с крушением самолета авиакомпании в Египте.
"На данный момент в создан оперативный штаб, в который вошли все профильные службы компании. В рамках установленных в компании процедур штаб оперативно взаимодействует со всеми организациями – участниками процесса урегулирования последствий авиакатастрофы", – цитирует МИА "Россия сегодня" страховщика.
Выплаты компенсаций начнутся после процедуры оформления страхового случая и будут проводиться в приоритетном порядке и в кратчайшие сроки.
1 ноября 2015 года в России объявлен днем траура в связи с катастрофой российского самолета, произошедшей в Египте. Соответствующий указ накануне подписал Владимир Путин.
"В день траура на всей территории страны приспустить государственные флаги России. Предложить учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура.
Правительству России совместно с органами государственной власти субъектов принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших", – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Утром 31 октября на территории Синайского полуострова произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 224 человек. Через 30 минут после взлета с радаров пропал лайнер Airbus-321 компании "Когалымавиа", совершавший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург. Самолет начал стремительно терять высоту и вскоре столкнулся с землей.
Официальные версии о том, что послужило причиной крушения российского лайнера, еще не озвучивались. Однако уже сообщалось о технических неполадках самолета: до взлета экипаж жаловался на проблемы с двигателем, а после – с радиостанцией.
Ассоциация туристических операторов России опубликовала список членов экипажа и пассажиров лайнера А-321, рухнувшего в Египте. Всего на борту воздушного судна находились 224 человека: 217 пассажиров и 7 членов экипажа. При этом посольство России в Египте сообщило, что на борту было не 217, а 212 пассажиров.
Копия перечня погибших доступна по ссылке.
1 ноября 2015 года обявлено днем траура в связи с катастрофой российского самолета, произошедшей в Египте.