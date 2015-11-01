Школьник погиб после падения с 9 этажа дома в Подмосковье

Фото: m24.ru

В подмосковной Электростали 17-летний школьник возможно покончил с собой, спрыгнув с 9 этажа, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в областном главке МВД России.

Тело одиннацатиклассника с травмами, характерными для падения с высоты, было обнаружено у дома № 4 по улице Второва в Электростали.

"На учете в подразделении по делам несовершеннолетних он не состоял. Проживал в квартире вместе с матерью и отцом", – отметили в ведомстве. По данному делу Следственный комитет проводит проверку.

Ранее m24.ru сообщало, что в Химках школьница выпала из окна квартиры, находящейся на 14 этаже. Тело 14-летней девочки было обнаружено на улице Марии Рубцовой около одиннадцати вечера. В квартире девушка проживала с матерью и отчимом.

По предварительным данным, в момент несчастного случае вместе с ней находились сестра и подруги. Она сидела на подоконнике, свесив ноги на улицу. В какой-то момент подруги заметили, что девочки нет в квартире, и выглянув в окно, увидели ее лежащую внизу.