Лжесотрудник Генпрокуратуры стал фигурантом уголовного дела

Фото: ИТАР-ТАСС

Мужчина, задержанный с поддельным удостоверением Генеральной прокуратуры, стал фигурантом уголовного дела.

Как сообщили M24.ru в пресс-службе ГСУ Следственного комитета России по Москве, задержан он был еще 30 сентября. Согласно материалам дела, в тот день в кафе на юго-западе Москвы по сообщению о пьяном дебошире прибыла полиция.

Молодой человек вел себя вызывающе, оскорблял стражей порядка, оказал сопротивление при задержании и показывал удостоверение работника Генпрокуратуры.

В течение месяца следователи проверяли подлинность "корочек", в итоге было возбуждено уголовное дело по статьям "Применение насилия в отношении представителя власти", "Оскорбление представителя власти" и "Использование заведомо подложных документов".