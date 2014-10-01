На Ленинском проспекте задержали петербуржца с пистолетом

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Полицейские задержали на Ленинском проспекте 29-летнего уроженца Санкт-Петербурга, у которого обнаружили пистолет Макарова, передает пресс-служба столичного главка МВД.

Стражи порядка обратили внимание на подозрительного мужчину, когда он попытался скрыться во дворе при виде патрульного автомобиля.

В итоге он был задержан, а в ходе личного досмотра у мужчины нашли не только боевой пистолет, но 7 боевых патронов к нему, а также черный капюшон с вырезами для глаз.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия". Теперь подозреваемому может грозить до четырех лет лишения свободы.

Ранее столичные сыщики задержали 62-летнего жителя Москвы, в квартире у которого была оборудована оружейная мастерская.

В ходе обыска в квартире подозреваемого были найдены три "огнестрела" и около 100 патронов. По данным оперативников, мужчина занимался переделкой и изготовлением оружия для дальнейшей продажи. В полиции завели дело по статье "Незаконное приобретение, сбыт и хранение оружия".

Также M24.ru сообщало, что у 61-летнего жителя подмосковного Климовска нашли целый арсенал - гранаты, пневматический автомат, газовый револьвер и 250 мелкокалиберных патронов.

Оружие пенсионер хранил в своем гараже на Индустриальной улице.