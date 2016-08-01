Экс-глава "Русгидро" компенсировал ущерб в 73 миллиона рублей

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Экс-глава "Русгидро" Евгений Дод перечислил на счет корпорации 73 миллиона рублей. Его обвиняют в хищении именно этой суммы денег, сообщает РИА Новости.

Дод, арестованный в июне, возглавлял до августа 2015 года "Русгидро".

По данному делу также задержан главный бухгалтер "Русгидро" Дмитрий Финкель. Как полагает следствие, Дод по итогам 2013 года выписал себе премию в 353,21 миллиона рублей, таким образом неправомерно завысив ее размер не менее чем на 73,2 миллиона рублей.

В мошенничестве, по данным Следственного комитета, также участвовал Финкель и неустановленные лица.

Фигурантам предъявлено обвинение по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Финкеля и Дода арестовали до 22 августа. Бухгалтер не признал вины и утверждает, что не имеет отношения к документам о премированиях. Он также просил суд назначить ему домашний арест.