Убийство Бориса Немцова: ход расследования

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Следственный комитет продолжает расследование убийства политика Бориса Немцова. На настоящий момент рассматривает несколько версий совершения преступления: преступление могло быть совершено в качестве провокации, а его организаторы надеялись "дестабилизировать политическую обстановку в стране".

Официальный представитель СК Владимир Маркин отметил, что Немцов получал угрозы от исламистов в связи с его позицией в отношении нападения на редакцию газеты Charlie Hebdo в Париже. Кроме того, проверяется версия, согласно которой преступление могло быть связано с событиями на Украине, где, как сказал Маркин, "среди обеих конфликтующих сторон есть очень радикальные персонажи, не подчиняющиеся никаким властям".

Следствие не исключает бытовые версии преступления, связанные с коммерческой деятельностью Немцова. Представитель СК подчеркнул, что все они будут тщательно проверены, в расследовании участвуют лучшие силы силовых ведомств.

Также в СК отмечают, что основным свидетелем по делу является подруга покойного Анна Дурицкая, в связи с чем с ней проведут "дополнительные следственные действия".

Следственный комитет просит всех, кто стал очевидцами убийства Бориса Немцова или же обладает информацией, которая может помочь расследованию, позвонить по телефону доверия 8 (800) 100-12-60 или связаться со штабом по номеру 8 (495) 694-92-29. За информацию, которая может помочь следователям, ведомство обещает 3 миллиона рублей.

По данным СМИ, уже составлен фоторобот киллера: правоохранители разыскивают мужчину ростом 170-175 сантиметров с темными коротко стриженными волосами. В момент нападения он был одет в синие джинсы и коричневый свитер.

Сам момент убийства попал на камеры видеонаблюдения - на записи видно, как Немцова со спутницей скрывает машина коммунальных служб, и в этот момент, предположительно, киллер делает несколько выстрелов. После этого неизвестный мужчина выбегает из-за машины и садится в легковушку.

При этом Следственный комитет попросил воздержаться от публикования непроверенной информации: ранее СМИ сообщили о якобы найденном автомобиле преступников, но в дальнейшем эта информация была опровергнута.

Напомним, в ночь на 28 февраля в центре Москвы был застрелен политик Борис Немцов. Неизвестные выпустили в него четыре пули, выстрелы оказались смертельными.

Немцов прогуливался по Большому Москворецкому мосту с девушкой. Злоумышленники вышли из автомобиля и расстреляли политика.

Убийство вызвало большой общественный резонанс, к расследованию подключились лучшие криминалисты Следственного комитета России. Отрабатываются различные версии случившегося, одной из которых является заказное убийство.

1 марта в столице проходит акция памяти Бориса Немцова, в ней, по данным ГУ МВД, участвуют около 16 тысяч человек.