Европарламент начал процедуру лишения Ле Пен депутатской неприкосновенности

Фото: ТАСС/DPA/Wiktor Dabkowski

Европарламент начал процедуру лишения депутатской неприкосновенности лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, сообщает агентство Reuters.

Как заявил глава Европарламента Антонио Таяни, соответствующий запрос французских следователей направлен в компетентную комиссию.

Следователи подозревают партию Ле Пен в организации схемы по выплате зарплат своим сотрудникам во Франции за счет фондов Евросоюза. Двум бывшим помощникам депутатов "Национального фронта", которые входят в состав Европарламента, уже предъявлены обвинения в присвоении вверенного им имущества.

В марте следователи неоднократно пытались допросить Ле Пен, однако каждый раз та отказывалась, сообщая полиции, что защищена парламентской неприкосновенностью.

Марин Ле Пен вышла во второй тур президентских выборов во Франции. Ее оппонентом по второму туру стал бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон. Макрон заручился поддержкой 23,75 процента избирателей, а Марин Ле Пен набрала 21,53 процента голосов. Второй тур пройдет 7 мая.