В центре столицы появился сквер имени Майи Плисецкой

Фото: m24.ru/Роман Васильев

В ЦАО в день 90-летия балерины Майи Плисецкой открылся сквер ее имени, сообщает телеканал "Москва 24".

Сквер появился на улице Большая Дмитровка – у здания, на стене которого нарисовано граффити с ее изображением.

"Она великая балерина, великая женщина, она прославила свою страну. И вот этот сквер и эта табличка - это то очень немногое, что Москва, правительство города смогли сделать к ее дню рождения, чтобы увековечить ее память", – цитирует Агентство "Москва" заммэра по вопросам социального развития Леонид Печатников.

Глава департамента культурного наследия Александр Кибовский добавил, что такие события, как открытие памятного сквера, предпочтительнее для города, чем "бездумное строительство новых офисов и торговых центров", добавляет "Интерфакс".

Участники церемонии, в числе которых была вице-премьер, член попечительского совета Большого театра Ольга Голодец, также открыли памятную табличку и возложили цветы.

Напомним, Майя Плисецкая скончалась 2 мая этого года в Германии от сердечного приступа. Майя Плисецкая родилась 20 ноября 1925 года в Москве. Окончив Московское хореографическое училище в 1943 году, была принята в труппу Большого театра. С 1960 года народная артистка СССР становится примой балета Большого театра.

Одни из наиболее известных партий балерины: Одетта-Одиллия в "Лебедином озере", Аврора в "Спящей красавице", Раймонда в одноименном балете Глазунова, Хозяйка медной горы в "Каменном цветке" Прокофьева и Кармен в "Кармен-сиюте".

В 1980-х годах она была худруком Римского театра оперы и балета, а также Испанского национального балета в Мадриде. Сцену она оставила в возрасте 65 лет.