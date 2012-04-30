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Культура

30 апреля 2012, 15:27

В "Коломенском" 1 мая откроется выставка песчаных скульптур

скульптура выставки Коломенское свежий воздух

Фото: ИТАР-ТАСС

В музее-заповеднике "Коломенское" 1 мая откроется выставка песчаных скульптур на тему "Великая история России", сообщаетИнтерфакс .

В ходе пятидневного мероприятия посетители смогут увидеть многих известных скульпторов за работой. К 5 мая все композиции будут завершены и выставлены на всеобщее обозрение.

Мастера из разных стран мира планируют создать целый ряд скульптур, демонстрирующих русских воинов в моменты наиболее значимых исторических сражений, таких как, например, Ледовое побоище, Куликовская битва, Бородино.

Самая большая из всех скульптур будет посвящена писателям и поэтам России. Кроме того, из песка будут созданы образы многих русских ученых, первооткрывателей и других исторических личностей.

Одним из самых любопытных объектов выставки может стать уникальная уменьшенная копия собора Василия Блаженного, сделанная из песка.

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