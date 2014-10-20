Ленин на колесах, украденные утки и Рим в метро: интересные памятники города

Памятник Ленину на колесах, "Родина-мать зовет!" в Москве, американские утята и яблоко раздора на проспекте Вернадского. M24.ru рассказывает о необычных памятниках, которые можно увидеть в городе.

Скульптуры рыцарей на Арбате. Фото: Юлия Иванко/m24.ru

Скульптуру рыцаря на Арбате заметить сложно. Дело в том, что памятник находится на фасаде дома и практически сливается с цветом здания. Особо внимательные замечают, что воин запечатлен в задумчивой позе. Об этом говорили и булгаковские Воланд с Маргаритой, отмечая, что рыцарь поплатился за неудачную шутку. О памятнике пел бард Евгений Агранович. По его версии, рыцарь смотрит на прохожих и ищет друзей. Не так давно на фасаде появилась скульптура второго рыцаря, утраченная еще во времена Великой отечественной войны.

Как найти: улица Арбат, дом 35/5



Макет головы скульптуры "Родина-мать зовет!". Фото: Александр Сивцов/m24.ru

В дачном поселке на севере Москвы скульптор Евгений Вучетич в 60-е организовал мастерскую, в которой создавал монументальные скульптуры. Какие-то памятники остались на территории дома скульптора и сегодня. Проникнуть за забор нельзя - это частная собственность. Но скульптуры настолько большие, что их видно издалека. Самое яркое впечатление, пожалуй, производит макет головы женщины для памятника “Родина-мать зовет!” в Волгограде. Скульптура не доделана и обнесена строительными лесами.

Как найти: улица Тимирязевская, 33



Механический Ленин. Фото: m24.ru/Александр Сивцов

В Москве так много памятников Ленину, что мы видели его каким угодно: в пальто, костюме, в полный рост или только бюст. Самый необычный Ленин – Ленин на колесах. В прямом смысле. Памятник установили рабочие Октябрьской железной дороги в 1925 году. По задумке создателей вождь на четырехметровой передвижной платформе должен был передвигаться по стране по рельсам, и во время митингов, праздников и демонстраций выставляться в городах, где не было собственного Ленина. В действительности монумент из Москвы не вывезли ни разу. Случайно наткнуться на памятник, гуляя по городу, практически невозможно. Монумент находится среди железнодорожных путей Ленинградского и Ярославского вокзалов. Рядом с ним – мини-достопримечательность в виде старого вагона с надписью “Музей”. Внутрь вагона попасть невозможно.

Как найти: Комсомольская площадь, 5



Мемориальная табличка на фасаде жилого дома. Фото: Юлия Иванко/m24.ru

Мемориальную табличку “Всем кто жил в этом доме ушел и не вернулся” установили жители одного из домов на Китай-городе. Самодельный памятник посвящен репрессированным жителям и тем, кто не вернулся с Великой отечественной. Доска появилась еще во времена СССР, но до сих пор жители приносят к памятнику цветы в памятные даты.

Как найти: улица Маросейка, дом 13, строение 2 (находится в арке дома)



Памятник Клименту Тимирязеву. Фото: Юлия Иванко/m24.ru

Большой монумент ученого Климента Тимирязева, установленный на Тверском бульваре, - свидетельство Великой отечетсвенной войны. В августе 1941-го неподалеку от памятника взорвалась бомба. Монумент опрокинулся, но вечером того же дня его вернули на место. Трещину от осколков убирать не стали, ее и сейчас можно увидеть на подоле пальто ученого.

Как найти: Тверской бульвар у площади Никитские ворота.



Композиция "Запретный плод". Фото: Игорь Иванко/m24.ru

На проспекте Вернадского долгое время находилась скульптурная композиция “Запретный плод”. У входа в лабиринт из туй и кипарисов стояли бронзовые Адам и Ева, а внутри него - огромное яблоко. Правда, в 2011 году вандалы перевернули памятник первым возлюбленным, и теперь в Парке 50-летия октября осталось только яблоко. Яблоко нередко расписывали граффити сомнительной художественной ценности, но сейчас первоначальный вид яблоку вернули. Кстати, помимо него в парке можно посмотреть на памятник в виде разноцветных ладошек, покормить уток и услышать крик коростели на пруду.

Как найти: Парк имени 50-летия октября, Удальцова, 22а



Памятник Ромулу и Рему. Фото: Михаил Сипко/m24.ru

На глубине пятидесяти двух метров находится самый глубокий памятник в городе. Скульптура младенцев Ромула и Рема расположилась на станции метро “Римская”. На станции можно найти и фонтан – единственный в столичной подземке. В холле станции нет указателей: надписи и символы испортят художественный облик “Римской”.

Как найти: станция метро “Римская”, “салатовая” ветка



Памятник "Дорогу утятам". Фото: Игорь Иванко/m24.ru

От памятника “Дорогу утятам” в сквере у Новодевичьего монастыря без ума абсолютно все дети: на бронзовых уток можно карабкаться и обнимать. В 1991 году американцы подарили памятник советским детям. Спустя девять лет маму-утку и детей украли, но США прислали новых птиц.

Как найти: парк “Новодевичьи пруды”, Новодевичий проезд, 1



Екатерина Кадушкина