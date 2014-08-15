По московским меркам: Самый высокий Петр

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Народная память всегда стремится увековечить значимые для нее образы и символы. Запечатлеть правителей и полководцев, музыкантов и поэтов, ученых и первопроходцев, а иногда в ироничной форме выразить то или иное общественное явление способны мастера такого вида искусства, как скульптура. На московских улицах красуются сотни памятников – вдохновляющих, монументальных, а порой просто смешных.

Самым высоким с 1997 года является памятник Петру Первому, расположившийся на искусственном острове у слияния Москвы-реки и Водоотводного канала. Официальное название композиции, выполненной известным скульптором Зурабом Церетели, – "В ознаменование 300-летия российского флота". Высота памятника действительно внушительна и составляет 98 метров, что делает его одним из рекордсменов в масштабах не только Москвы, но и всей России. Московский исполин выше знаменитого петербургского "Медного всадника" в девять раз, а человека со среднестатистическим ростом – в 58!

Такие размеры способна удержать только действительно уникальная инженерная конструкция. Несущий каркас сооружения выполнен из нержавеющей стали, а облицовочные элементы, закрепленные сверху, – из бронзы. В памятнике присутствует и позолота, украшающая свиток в руках императора, и Андреевские кресты на флагах. Еще одной изюминкой монумента стали фонтаны у основания, создающие ощущение реального движения корабля по морским просторам.

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Тем временем в мировом рейтинге самых высоких памятников первое место занимает статуя Будды Весеннего Храма, которая возвышается в китайской провинции Хэнань. Высота статуи вместе со всеми пьедесталами – 208 метров. Интересно, что на момент открытия в 2002 году ее размер был на 55 метров меньше, но впоследствии к пьедесталу добавили новые ступени, увеличившие общую высоту. Скульптура состоит из 15 тонн стали, 33 тонн меди и 108 килограммов золота.