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Культура

14 августа 2012, 15:58

Выставка Кирилла Копылкова откроется в музее "Царицыно"

скульптура выставки Царицыно культура Департамент культуры Москвы семейная и молодёжная политика

Фото с сайта www.cyramics.ru

Выставка "Шамот. Фарфор. Бумага. Скульптура и графика Кирилла Копылкова" откроется 22 августа в музее-заповеднике "Царицыно", говорится на сайте департамента культуры.

Кирилл Копылков работает с фарфором и керамикой. Его работы отличает лаконизм решения. "Искусствоведы называют его "архитектором в керамике", "конструктором и инженером пластических форм", - отмечается в тексте.

На выставке представлены работы художника с 1992 по 2012 годы.

Кирилл Копылков – петербургский художник, член Союза художников России. Он окончил ЛВХПУ им. В.И. Мухиной, кафедру художественной керамики и стекла. Работал на знаменитом Императорском фарфоровом заводе. Его произведения находятся в коллекции Государственного Эрмитажа и в частных коллекциях.

Художник создает не только малые формы, но и крупногабаритные объекты, а также функциональные вещи: сервизы, чайники, кальяны, добавляется в материале.

Выставка будет работать до 26 сентября 2012 года в музее-заповеднике "Царицыно" по адресу: улица Дольская, дом 1.

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