На Аллее Космонавтов установили бюсты героям

Фото: mos.ru

Ко Дню космонавтики, 12 апреля, на Аллее Космонавтов на ВДНХ появились четыре бюста летчиков-космонавтов. Скульптурная композиция заняла место возле Мемориального музея космонавтики, у обелиска "Покорителям космоса", сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

"Бюсты посвящены дважды героям Советского Союза лётчикам-космонавтам Александру Александрову, Валентину Лебедеву, Светлане Савицкой и Владимиру Соловьеву, которые приняли участие в открытии скульптур. Выход каждого покорителя звёздного пространства на сцену сопровождался видеопрезентацией о нем", – говорится на сайте.

Над проектом работали два архитектора – В.В. Перфильев и А.К. Тихонов, а также четыре скульптора – А.В. Балашов, А.С. Забалуев, Е.И. Казанская и И.Н. Новиков.

Площадку под скульптуры замостили гранитной плиткой, установили архитектурно-художественную подсветку и гранитные постаменты. Территорию вокруг в дальнейшем благоустроят.