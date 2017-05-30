Пьяная москвичка ранила мужа и угрожала врачам скорой помощи

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

СК проводит доследственную проверку в отношении 36-летней женщины, которая угрожала убийством сотрудникам скорой помощи в Зеленограде, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по Москве.

Инцидент произошел днем 29 мая. Бригада скорой помощи приехала по вызову в одну из квартир в 11 микрорайоне Зеленограда к мужчине, которому супруга в ходе семейной ссоры "нанесла незначительные телесные повреждения в голову предметом домашнего обихода".

Будучи в сильном алкогольном опьянении, женщина агрессивно встретила медиков, стала демонстрировать им нож и высказывать в их адрес угрозы убийством. Один из медработников обратился в правоохранительные органы.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали женщину и доставили ее в следственный отдел.

