Пожарные за две минуты потушили загоревшуюся машину скорой помощи

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Пожарным удалось за две минуты потушить загоревшуюся машину скорой помощи на востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.

Сообщение о возгорании машины по адресу: улица Плеханова, дом 3 поступило в 17.41. В 17.47 пожарный расчет прибыл на место, и уже в 17.49 огонь был полностью ликвидирован.

По предварительной информации, при пожаре никто не пострадал.

Ранее неизвестные подожгли троллейбусы на востоке столицы. Мосгортранс оценил ущерб в 7 миллионов рублей.