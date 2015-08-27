LIVE: о запуске нового проекта "Скорая 24"

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

27 августа в пресс-центре ВГТРК состоится презентация нового проекта телеканала Москва 24 – "Скорая 24". На мероприятии выступят: руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун, пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова и руководитель департамента средств массовой информации и рекламы Иван Шубин.

12 сентября в эфире "Москвы 24" начнется сериал о работе врачей, спасающих жизни людей в экстренных случаях. Каждая серия состоит из спасения пациента в реальном времени и воспоминаний врача. В сериале две сюжетные линии: первая — история о враче (работа и жизнь), рассказ о переживаниях пациента и его близких; вторая — медицинские подробности лечения, этапы лечения, медицинские технологии. Герои сериала — московские врачи.

На мероприятии будут показаны лучшие фрагменты из первых серий.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 17.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.