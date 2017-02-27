Сбой в движении поездов произошел на МЦК из-за оказания помощи пассажиру

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Небольшой сбой в движении поездов произошел на МЦК из-за оказания медицинской помощи одному из пассажиров, который почувствовал себя плохо во время поездки, сообщается в Telegram МЦК.

Один из поездов, следовавших против часовой стрелки, остановился на платформе Верхние Котлы. Электропоезд ждал прибытия бригады скорой помощи, которой пришлось проводить реанимацию внутри вагона. Затем пассажира госпитализировали.

Поезд смог продолжить путь через полчаса после остановки. Чтобы сократить межинтервальный разрыв, диспетчеры выпустили на линию резервный состав. По часовой стрелке "Ласточки" курсировали по графику.

