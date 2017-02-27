Форма поиска по сайту

27 февраля 2017, 14:33

Безопасность

Новую подстанцию скорой помощи построят в ТиНАО

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Новое здание подстанции скорой помощи с оперативной частью, амбулаторным приемом и гаражом появится в поселении Киевский, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что подстанция будет рассчитана на шесть автомобилей.

В здании появятся две функциональные зоны, расположенные в разноэтажных объемах. В трехэтажной части разместятся медицинские, административные, оперативные, вспомогательные и складские помещения, в одноэтажной – транспортная часть и пост мойки.

На стороне главного фасада расположатся два входа – в вестибюль амбулаторного приема и в служебный вестибюль персонала. В облицовке фасада будут сочетаться белые, древесные оттенки, в одноэтажной части – светло-серые тона.

Площадь здания составит 2370 квадратных метров. Проектировщиком является "Гранд Холдинг Строй".

В октябре 2016 года сообщалось, что новую подстанцию скорой медицинской помощи построят также в городе Московский в ТиНАО.

Подстанция будет рассчитана на 20 машино-мест. Наименования помещений, их количество и общая площадь будут уточнены в ходе разработки проекта, которая должна завершиться в марте 2017 года.

Расположится подстанция с подъездной дорогой на улица Радужная, владение 23А. Работать она будет круглосуточно.

