Новую подстанцию скорой помощи построят в ТиНАО

Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Новое здание подстанции скорой помощи с оперативной частью, амбулаторным приемом и гаражом появится в поселении Киевский, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что подстанция будет рассчитана на шесть автомобилей.
В здании появятся две функциональные зоны, расположенные в разноэтажных объемах. В трехэтажной части разместятся медицинские, административные, оперативные, вспомогательные и складские помещения, в одноэтажной – транспортная часть и пост мойки.
На стороне главного фасада расположатся два входа – в вестибюль амбулаторного приема и в служебный вестибюль персонала. В облицовке фасада будут сочетаться белые, древесные оттенки, в одноэтажной части – светло-серые тона.
Площадь здания составит 2370 квадратных метров. Проектировщиком является "Гранд Холдинг Строй".
Подстанция будет рассчитана на 20 машино-мест. Наименования помещений, их количество и общая площадь будут уточнены в ходе разработки проекта, которая должна завершиться в марте 2017 года.
Расположится подстанция с подъездной дорогой на улица Радужная, владение 23А. Работать она будет круглосуточно.