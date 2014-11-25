Как работает столичная скорая помощь

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В этом году столичная скорая помощь отмечается свое 95-летие. В честь этого Сергей Собянин наградил 8 московских врачей почетными грамотами. M24.ru собрало материал о том, как работают "неотложки" и куда надо жаловаться, если медики долго не едут на вызов.

Неотложная и экстренная помощь

Еще в июне 2013 года Минздрав России утвердил новый порядок оказания медицинских услуг врачами скорой помощи. Новые правила вступили в силу с 1 января 2014 года. Отметим, что перед принятием нового закона в 2012 году скорая оказала услуги почти 50 миллионам россиян, а выполненный объем скорой помощи превысил норматив на 4,4% (0,318 вызова на одного человека).

Для того чтобы определить очередность вызова, скорую помощь делят на неотложную или экстренную. В случае поступления вызова скорой в неотложной форме на него реагирует ближайшая свободная общепрофильная бригада при отсутствии экстренных.

Поводами для вызова скорой медицинской помощи в экстренной форме обычно являются состояния, которые представляют угрозу для жизни:

нарушения сознания;

нарушения дыхания;

психические расстройства, представляющие непосредственную опасность для пациента или других лиц;

нарушения системы кровообращения;

внезапный болевой синдром;

внезапные нарушения функции какого-либо органа или системы органов;

травмы;

термические и химические ожоги;

внезапные кровотечения;

роды, угроза прерывания беременности.

Как получить неотложную медицинскую помощь

А вот поводами для вызова скорой медицинской помощи в неотложной форме являются:



внезапные острые заболевания без явных признаков угрозы жизни;

внезапные обострения хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни;

констатация смерти (за исключением часов работы медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях).

Как вызвать скорую



Вызвать скорую помощь можно по всем нам с детства известному номеру "03". Также можно набрать "112". Что касается звонков с мобильного, то экстренную службу можно вызвать круглосуточно, бесплатно и даже при нулевом балансе или отсутствии SIM-карты в телефоне:

Билайн: 003

Мегафон: 03 или 030

МТС: 030

Кроме того, вызвать платную государственную скорую может гражданин, имеющий полис ДМС, при условии договора между страховой компанией и станцией скорой помощи. Другим заказчикам за вызов придется заплатить около 3-4 тысяч рублей за один час работы. При этом во всех случаях нужно максимально четко проговаривать адрес и симптомы больного.

Куда отвозит "неотложка"

Обычно решение, куда везти пациента, принимает диспетчер скорой. Он руководствуется профилем заболевания и наличием мест в ближайшем стационаре. По закону, при обращении за скорой медпомощью у граждан нет права на выбор врача и медицинского учреждения, ведь помощь нужна неотложно, а выбор может отнять время и опасно ухудшить состояние больного.

Фото: ТАСС/Валерий Матицин



Однако, если вы уверены, что диспетчер посылает на госпитализацию не по адресу, то можно попытаться исправить положение. Для этого нужно набрать "03" и попросить связать с главврачом станции скорой или дежурным врачом. Ему уже и можно высказать все претензии.

Можно отметить, что при крупных авариях или ЧП столичных пациентов обычно отвозят в крупные городские больницы, такие как НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.

Сколько ждать скорую?

В соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ "О порядке оказания скорой медицинской помощи" подстанции должны находиться в пределах 20-минутной транспортной доступности от дома больного. Но не всегда скорая доберется до пациента за это время. Все зависит от того к скорым или неотложным случаям относится вызов, от наличия свободных бригад и от затруднений на дорогах.

Помимо пробок, задерживает скорую и перегруженность вызовами. Так, на 10 тысяч человек полагается одна бригада скорой помощи. Например, в столице количество рассчитано по официальному населению, а реально в городе проживает больше людей.

Фото: ТАСС/Валерий Матицин

В Москве все вызовы делятся на четыре категории. В первую попадают состояния, напрямую угрожающие жизни – на такой вызов машина должна приехать максимум через 20 минут. Вторая категория – обострения хронических заболеваний – 30 минут. Третья – неотложные поликлинические вызовы – 1 час. И в четвертую входят несрочные перевозки между медучреждениями. При этом в отсутствие свободных бригад сначала обслуживаются вызовы первой категории и вызовы к детям.

Если скорая долго не едет, а больному становится хуже, можно принять экстренные меры:

еще раз позвонить в скорую помощь и объяснить, что бригада до сих пор не приехала;

обратиться в полицию (за неоказание помощи медработники несут уголовную ответственность, поэтому звонок в правоохранительные органы может ускорить приезд бригады);

позвонить на горячую линию департамента здравоохранения по круглосуточному телефону (495)251-83-00;

обратиться во вторую горячую линию департамента здравоохранения 8 (499) 251-83-00.

Отметим, Сергей Собянин сообщил, что структура московской скорой помощи является крупнейшей в Европе и одной из самых больших в мире. По его словам, московская "неотложка" совершает около 4 миллионов выездов в год.

"В 2010 году срок подъезда скорой помощи определялся 19 минутами, в этом году он достиг 13 минут по экстренной помощи и 8 минут при ДТП. Это уровень лучших городов Европы, притом, что Москва является самым сложным городом с точки зрения трафика," - отметил мэр.

Финансирование скорой медицинской помощи

С 2013 года в систему ОМС была включена и служба скорой медицинской помощи, а с 2015 года это правило распространится и на высокотехнологичную медпомощь. Это означает, что теперь расходы на оказание медицинских услуг бригадами скорой помощи возмещаются за счет средств ФОМС, а не напрямую из соответствующих бюджетов.

Государственные гарантии оказания медицинской помощи предусматривают, что скорая помощь оказывается гражданам бесплатно. Это означает, что даже если у гражданина нет медицинского полиса, карета скорой помощи приедет и окажет ему помощь.

Помимо этого, теперь в случае некачественного оказания услуг застрахованный гражданин вправе обратиться к страховой компании, выдавшей ему полис ОМС, с требованием о проведении экспертизы качества медицинских услуг.

Фото: m24.ru

Ранее M24.ru сообщало, что к концу 2014 года столичная скорая помощь сможет посчитать количество выездов к мигрантам и россиянам, не имеющим полиса ОМС. Такая возможность появится после модернизации электронной базы данных выездных бригад, рассказал замглавы департамента информационных технологий Владимир Макаров.

Врачи будут обязаны фиксировать в своих планшетах серию и номер полиса пациента. По словам заммэра по вопросам социального развития Леонида Печатникова, в 2015 году на скорую помощь мигрантам без полисов Москва выделит 1,7 млрд рублей. Однако необходимо точно знать, сколько иностранцев получает в Москве медицинскую помощь, чтобы понимать, какую сумму нужно выделять из бюджета.

По словам Владимира Макарова, информацию о выездах врачи скорой будут в режиме реального времени передавать в фонд обязательного медицинского страхования. Пациентов разделят на пять категорий:

жители Москвы,

жители Московской области,

жители других регионов, застрахованные в своих субъектах федерации,

иностранцы,

неидентифицированные" пациенты, то есть больные вообще без документов.

Это поможет посчитать количество мигрантов и усилить контроль за расходами города на лечение жителей. Он напомнил, что с 1 января 2013 года "скорая помощь" перешла на финансирование через Фонд обязательного медицинского страхования. Но это касается только вызовов к пациентам, имеющим полис. "Скорую" мигрантам оплачивает Москва из городского бюджета.

Изменения в работе столичной "неотложки"



Реформа столичного здравоохранения коснулась и работы скорой помощи. Недавно в Москве открылся первый симуляционный центр для обучения сотрудников скорой помощи. Теперь заключительный этап обучения сотрудники московской скорой будут проходить именно здесь.

Центр образован на базе станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова. Здесь представлена имитация машины медиков со всем необходимым оборудованием и препаратами, которую практически не отличить от реальной.

Открылся симуляционный центр обучения сотрудников скорой помощи

Отметим, что проходить подготовку медикам предстоит в условиях, также максимально приближенных к реальности. Наблюдать за их действиями с помощью видеокамеры будут старшие коллеги. Обучающее оборудование позволит медикам отработать неограниченное число ситуаций. Первые медики начали проходить здесь обучение уже с 20 октября.

Как пояснили M24.ru в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы, это первый симуляционный центр обучения сотрудников скорой помощи. В дальнейшем их планируют открыть в каждом районе столицы.

Напомним, что в этом году в Московском регионе появилась первая в стране симуляционная операционная. Она открылась на базе Московского областного научно-исследовательского клинического института им Владимирского (МОНИКИ).

Операции проводятся на макетах робота-пациента. С помощью тренажера врачи могут передавать видео, томограммы и рентгеновские снимки. На тренажере одновременно могут проходить обучение хирурги, их ассистенты, операционные сестры и анестезиологи.

Фото: ТАСС/Геннадий Хамельянин

Кроме того, в столичных больницах предлагают решить проблему очередей в приемных отделениях, разделив пациентов на плановых, "отсроченных" и "неотложников". Такая идея была предложена на первом этапе конкурса "Новаторы Москвы" и попала в шорт-лист, рассказал M24.ru генеральный директор Центра инновационного развития Константин Фокин. Один из авторов проекта Юрий Шупенин, рассказал, что такая система уже год успешно реализуется в Морозовской больнице. Раньше все пациенты были в одной очереди и могли ждать приема по два часа, теперь этот процесс занимает не более получаса.

Сотрудники Морозовской больницы решили проблему длинных очередей в приемном отделении, разделив всех поступающих к ним пациентов на три группы – плановая госпитализация, поступившие по обычному вызову и по экстренному. Возможно, "маршрутизация" пациентов будет внедрена и в других медучреждениях, рассказал Константин Фокин.

Как пояснил M24.ru начальник IТ-отдела Морозовской больницы Юрий Шупенин, разделение пациентов на три очереди существенно сократило время ожидания приема у врача. "Проект маршрутизации мы тестируем уже год. Раньше пациенты могли ждать своей очереди час или два, а теперь это занимает от пяти до 30 минут максимум. Мы готовы поделиться своим опытом с другими больницами", – пояснил Шупенин.

Также для быстрого оказания помощи в Морозовской больнице приняли решение разрешить плановую и экстренную госпитализацию сразу в отделение, минуя приемный покой. Вписывать данные о пациенте врачи будут в единую электронную систему, к которой подключена вся больница.

Отдельно для инфекционных больных при въезде на территорию больницы установили электронное табло со схемой учреждения и информацией о свободных местах в инфекционных отделениях. Водители "скорой помощи", въезжая, видят занятые боксы в красном цвете, а свободные – в зеленом.