Заработал сервис срочной связи пациентов с администрацией неотложки

Фото: ТАСС/Геннадий Хамельянин

В столице появилась услуга срочной связи пациентов и их близких с руководством неотложки. Она достпуна на официальном сайте Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова.

Теперь москвичи могут направить электронное сообщение дежурному администратору станции, заполнив на сайте формы "Срочное обращение". Информация о запросе продублируется при помощи SMS на мобильный телефон дежурного администратора, который свяжется с обратившимся по телефону.

Этим сервисом можно воспользоваться в случае экстренной ситуации в круглосуточном режиме, включая праздничные и выходные дни.

В столичном департаменте здравоохранения отмечают, что ведение данного сервиса повысит качество оказываемых услуг службой скорой медицинской помощи, а также позволит оперативно реагировать на вопросы, возникающие у как у москвичей, так и у приезжих.

Отметим, что накануне было запущено новое мобильное приложение "ЕМИАС города Москвы", через которое москвичи смогут записаться на прием к врачу. После скачивания приложения пациент может сам назначить визит к терапевту, а также записаться к врачам узких специальностей, на исследования или процедуры.

Кроме того, есть возможность отменить прием и посмотреть назначения.

В приложении предусмотрено создание сразу нескольких учетных записей, поэтому записывать на прием можно будет не только себя, но и своих близких.