Следователи начали проверку видео с не пропустившей скорую помощь иномаркой

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Следователи проверяют видео, на котором иномарка умышленно не пропускает машину скорой помощи в столице, сообщает пресс-служба московского управления Следственного комитета.

Из опубликованного в интернете ролика следует, что водитель намеренно не позволял проехать спецтранспорту. Более того, он резко тормозил и создавал препятствия для проезда медиков.

В начале апреля в Госдуму поступил пакет законопроектов о защите прав медицинских работников.

Один из документов устанавливает ответственность за отказ пропустить на дороге скорую помощь. Если помощь больному не будет оказана или медики прибудут с опозданием, то водителю, не освободившему проезжую часть, грозит штраф до 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет. Отдельная административная ответственность предусмотрена за сам факт отказа уступить дорогу. Она составляет штраф в размере четырех – пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.