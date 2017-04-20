Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 апреля 2017, 15:55

Безопасность

Следователи начали проверку видео с не пропустившей скорую помощь иномаркой

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Следователи проверяют видео, на котором иномарка умышленно не пропускает машину скорой помощи в столице, сообщает пресс-служба московского управления Следственного комитета.

Из опубликованного в интернете ролика следует, что водитель намеренно не позволял проехать спецтранспорту. Более того, он резко тормозил и создавал препятствия для проезда медиков.

В начале апреля в Госдуму поступил пакет законопроектов о защите прав медицинских работников.

Один из документов устанавливает ответственность за отказ пропустить на дороге скорую помощь. Если помощь больному не будет оказана или медики прибудут с опозданием, то водителю, не освободившему проезжую часть, грозит штраф до 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет. Отдельная административная ответственность предусмотрена за сам факт отказа уступить дорогу. Она составляет штраф в размере четырех – пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

скорая помощь следствие иномарка

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика