Дебошир умер в отделении полиции

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

В одном из отделений столичной полиции скончался дебошир, доставленный туда в ночь на 18 октября, сообщили M24.ru в пресс-службе столичной полиции.

По данным правоохранителей, 17 октября на остановке общественного транспорта на Дмитровском шоссе сотрудники ППС задержали мужчину в состоянии наркотического опьянения.

Дебошир оказал сопротивление стражам порядка и повредил патрульную машину. Его доставили в отделение, но там задержанный поучаствовал себя плохо.

Мужчине вызвали "скорую", но он скончался во время оказания ему первой помощи. В настоящее время проводится проверка, которая установит причины смерти.