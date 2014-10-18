Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 октября 2014, 10:19

Безопасность

Дебошир умер в отделении полиции

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

В одном из отделений столичной полиции скончался дебошир, доставленный туда в ночь на 18 октября, сообщили M24.ru в пресс-службе столичной полиции.

По данным правоохранителей, 17 октября на остановке общественного транспорта на Дмитровском шоссе сотрудники ППС задержали мужчину в состоянии наркотического опьянения.

Дебошир оказал сопротивление стражам порядка и повредил патрульную машину. Его доставили в отделение, но там задержанный поучаствовал себя плохо.

Мужчине вызвали "скорую", но он скончался во время оказания ему первой помощи. В настоящее время проводится проверка, которая установит причины смерти.

скорая помощь наркотики первая помощь отделения полиции чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика